Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Eski-Orta Cami ile Çorlu'nun Hıdırağa ve Yenice mahallelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile bir av tüfeği ele geçirildi, S.C, G.E, S.Ö, Y.K ve S.O gözaltına alındı.



Ayrıca, operasyonlar kapsamında Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir otomobille İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 34 BJA 534 plakalı otomobili, ilçe girişinde durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu, olayla ilgili M.D, M.Y ve E.D gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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