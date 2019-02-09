Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.


Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.


Gözaltına alınan D.Ç. ve Y.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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