Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
16 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Ekipler operasyonda, kullanıma hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.Ç. ve Y.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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