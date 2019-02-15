Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

19 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda, 580 gram bonzai, 34 fişek eroin, bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 09:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]