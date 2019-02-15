Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
19 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda, 580 gram bonzai, 34 fişek eroin, bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:54 Kaynak: AA
Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı
AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek