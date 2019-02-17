Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bir kilogram eroin bulundu.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bir kilogram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan eroin getirileceği ihbarını aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüpheli aracı, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 paket halinde bir kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:06 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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