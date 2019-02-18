Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer ile Kapaklı'ya bağlı Cumhuriyet mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda 336 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan R.M. ve A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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