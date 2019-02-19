Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
, Muratlı
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çorluya'ya bağlı Hıdırağa, Muratlı'nın Muradiye
ve Çerkezköy'e Gazi Osman Paşa
mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler şüphelilerin ev ve iş adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan G.Y, E.U, G.Ç, G.Ç, T.Y, S.K, S.L, S.L. ve V.V'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA
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