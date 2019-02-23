Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

22 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi ile Malkara'daki uygulama noktasında durdurulan araçlarda ve şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.E, Y.K, B.K, C.E. ve E.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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