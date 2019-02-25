Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu ile Kapaklı'ya bağlı Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.Ç, S.K. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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