Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç'nin Hıdırağa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çorap içerisine gizlenmiş 22 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 555 lira ve 3 cumhuriyet altını ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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