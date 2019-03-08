Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

38 dakika önce

Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda giysilerin ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda giysilerin ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satıldığı gerekçesiyle baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, kullanılmayan giysilerin astar ve ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Çorlu, Güncel
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