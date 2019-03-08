Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
38 dakika önce
Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda giysilerin ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.
Çorlu
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda giysilerin ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satıldığı gerekçesiyle baskın düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, kullanılmayan giysilerin astar ve ceplerine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA
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