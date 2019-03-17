Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.


Çerkezköy'e bağlı İstasyon mahallesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan D.A, S.B. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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