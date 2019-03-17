Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çerkezköy'e bağlı İstasyon mahallesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A, S.B. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:30 Kaynak: AA
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