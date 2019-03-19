Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İlçelerde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde, uyuşturucu madde öğütmen için malzeme ve uyuşturucu satışından elde ediliği düşünülen 830 lira para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Çorlu, Muratlı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf! Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Görevinden İstifa Etti Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:28:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]