Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.



İlçelerde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde, uyuşturucu madde öğütmen için malzeme ve uyuşturucu satışından elde ediliği düşünülen 830 lira para ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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