Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

46 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve örgütlere yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler TOKİ uygulama noktasına yaklaştığı sırada bir otomobilden poşet atıldığını fark etti.

Uygulama noktasında durdurulan otomobildeki A.B. M.Ş. ve O.C. gözaltına alındı.

Otomobilden atılan poşetin içinde 197 adet uyuşturucu nitelikli hap olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.B. ve O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ş. ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Süleymanpaşa, Güncel
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