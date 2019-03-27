Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ve Şarköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
İlçelerde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.A, M.H.T, M.E, A.T ve C.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:03 Kaynak: AA
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