Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu kullandığı ve sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
İlçelerde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:53 Kaynak: AA
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