Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
4 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:36 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılan ve kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler üzerinde fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K. ve Ç.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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