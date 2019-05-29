Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:41 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Çorlu'nun Hıdırağa ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bir miktar skunk, uyuşturucu hap ve para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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