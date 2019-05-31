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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılan ve kullanıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, evlerde ve şüpheliler üzerinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.T, Y.B, Ş.O, O.Ç. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:05 Kaynak: AA
Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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