Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerindeki adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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