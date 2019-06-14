Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu madde temin eden bazı kişilerin Trakya'da dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisinde 570 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili C.K, G.K. ve S.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:18 Kaynak: AA
İstanbul, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:05:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]