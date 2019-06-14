Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:18 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul
'dan uyuşturucu madde getirip Trakya'da torbacılara dağıtacağı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu madde temin eden bazı kişilerin Trakya'da dağıtım yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada poşetler içerisinde 570 gram skunk ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 20 bin lira ele geçirildi.
Olayla ilgili C.K, G.K. ve S.T. gözaltına alındı.
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