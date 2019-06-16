Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'ın süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:35 Kaynak: AA
'ın süleymanpaşa ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Karaevli ve Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yöönelik çalışma başlattı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ç ve Ç.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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