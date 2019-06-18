Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
39 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çorlu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:06 Kaynak: AA
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.A, T.Y. ve B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Son dakika! Sayıştay'dan, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarına yanıt