Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

39 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.A, T.Y. ve B.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel
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