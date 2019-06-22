Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
55 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:28 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan U.B, İ.B. ve A.L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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