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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

25 dakika önce

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu temin edilerek Tekirdağ'da satılacağı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Tutuklandılar

Edinilen bilgilere göre Çorlu ilçesinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Süleymanpaşa'nın Aydoğdu Mahallesi'ne götürüleceği bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde takibe alınan 34 NU 2330 plakalı otomobil Zafer Mahallesi'nde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, şahıslar üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili F.F, M.Y, E.T, S.B, N.Ö ve Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.F., M.Y, S.B, N.Ö. serbest bırakılırken, Y.Ö. ve E.T. tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
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