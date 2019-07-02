Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:59 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 67 tane dolu fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 bin 430 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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