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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

51 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "fişek" olarak tabir edilen kullanıma hazır uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 67 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 bin 430 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ç. ve D.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:10 Kaynak: AA
Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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