Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
22 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:18 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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