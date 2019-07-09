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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

35 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:26 Kaynak: AA
Tekirdağ, Muratlı, Güncel
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