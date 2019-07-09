Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
35 dakika önce
Tekirdağ'ın Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:26 Kaynak: AA
'ın Muratlı
, Çerkezköy
ve Çorlu
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı
Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı
Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum