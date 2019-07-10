Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
58 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:02 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ve Süleymanpaşa
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarından 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçelerde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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