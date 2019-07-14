Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

5 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili S.B, Y.U. ve C.O gözaltına alındı.
Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:44 Kaynak: AA
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