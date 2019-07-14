Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
5 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:44 Kaynak: AA
'ın Saray
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Büyükyoncalı
Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili S.B, Y.U. ve C.O gözaltına alındı.
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