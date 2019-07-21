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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:48 Kaynak: AA
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