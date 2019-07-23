Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan takside bir kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan takside bir kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri TOKİ uygulama noktasında kontrollerini sürdürürken şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada bir kilo 250 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S, İ.O. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:07 Kaynak: AA
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