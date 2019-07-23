Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan takside bir kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:07 Kaynak: AA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde uygulama noktasında durdurulan takside bir kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri TOKİ uygulama noktasında kontrollerini sürdürürken şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Araçta ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada bir kilo 250 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S, İ.O. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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