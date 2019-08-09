Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satımı yapılan adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve H.B.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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