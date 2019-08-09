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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve satımı yapılan adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.A. ve H.B.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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