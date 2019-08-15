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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi üzerinde durumunda şüphelendikleri kişiler üzerinde arama yaptı.
Ekipler M.K. H.B. ve A.D'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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