Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:30 Kaynak: AA
'ın Kapaklı
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Atatürk Mahallesi Aynur Caddesi üzerinde durumunda şüphelendikleri kişiler üzerinde arama yaptı.
Ekipler M.K. H.B. ve A.D'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ve para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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