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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:37 Kaynak: AA
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