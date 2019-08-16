Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:37 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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