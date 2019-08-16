Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
31 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:27 Kaynak: AA
'ın Ergene
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Narkotik
köpeği "Limit"in de kullanıldığı aramalarda, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş bir kilogram esrar ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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