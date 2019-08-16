Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Limit"in de kullanıldığı aramalarda, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş bir kilogram esrar ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar
9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]