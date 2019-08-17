Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:41 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 4 bin 620 lira para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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