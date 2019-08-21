Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:10 Kaynak: AA
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Çorlu'ya bağlı Cemaliye ve Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa
mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, aramada, kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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