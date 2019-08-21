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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu'ya bağlı Cemaliye ve Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, aramada, kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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