Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltın alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltın alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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