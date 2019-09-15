Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltın alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltın alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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