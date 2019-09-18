Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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