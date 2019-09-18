Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.


Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]