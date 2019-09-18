Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir araçta 1,31 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:10 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan bir araçta 1,31 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir aracı durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 1,31 kilogram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.Ö, S.A. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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