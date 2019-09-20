Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

50 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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