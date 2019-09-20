Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
50 dakika önce
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: AA
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek