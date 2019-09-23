Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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