Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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