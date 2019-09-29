Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:02 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
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