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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi.


Operasyonda 480 uyuşturucu hap, satışa hazır 283 fişek eroin, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, A.K, E.Y. ve E. A. tutuklandı, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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