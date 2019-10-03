Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1,5 kilogram esrar, 1 kilogram bonzai, sentetik haplar, 110 gram eroin ve 200 gram kokain ele geçirildi. E.B, K.D ve B.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:44 Kaynak: AA
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