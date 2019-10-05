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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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