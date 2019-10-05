Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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