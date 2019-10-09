Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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