Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
28 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Operasyondan görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:01 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Operasyondan görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı yakalandı.
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