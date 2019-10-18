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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Operasyondan görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:01 Kaynak: AA
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