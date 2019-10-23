Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
30 dakika önce
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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