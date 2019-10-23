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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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